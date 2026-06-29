Uludağ'a ıhlamur toplamaya gitti, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'dan Uludağ'a ıhlamur toplamaya giden bir kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, merkez Yıldırım ilçesinden dün sabah saatlerinde Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya Vadisi'ne ıhlamur toplamaya gitti.

Ancak yaşlı adam Kaplıkaya deresi yakınlarında uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 50 metreden aşağıya düştü. Yaşlı adamın yakınları dün gece eve dönmemesi üzerine polise kayıp müracaatında bulundu.

Bugün öğle saatlerinde bölgede dolaşan şahıslar Mahmut Kalkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine polis, Afad ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni vadiden alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı