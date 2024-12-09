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Ula'da Yolcu Otobüsünün Bariyerlere Çarpması Sonucu 5 Yaralı

Ula'da Yolcu Otobüsünün Bariyerlere Çarpması Sonucu 5 Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Sakar rampasında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Pamukkale Turizm'e ait 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, yol ortasındaki bariyerlere çarptı. Otobüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'si sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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