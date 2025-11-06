Ukrayna'nın İHA Saldırısı Sonucu Rusya'da 1 Ölü, 13 Havalimanında Uçuşlar Durdu

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Volgograd bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 13 havalimanında uçuş durduruldu.

Ukrayna, Rus ekonomisini sekteye uğratmak amacıyla aylardır Rusya'da petrol rafinerilerini, depolarını ve boru hatlarını vuruyor. Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rusya'ya bir kez daha İHA saldırısı düzenledi. Volgograd bölgesinde bulunan Krasnoarmeysk'teki bir sanayi bölgesinde yangın çıktı. Volgograd Valisi Andrey Bocharov, 24 katlı bir konut ve birkaç evin hasar gördüğünü, 48 yaşındaki bir şahsın şarapnel parçasıyla hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırı nedeniyle Rusya genelinde 13 havalimanında uçuşlar durduruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 49'u Volgograd'da olmak üzere 75 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. - VOLGOGRAD