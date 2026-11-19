Ukrayna ordusu, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç (Kırım) Köprüsü'ne bu hafta üçüncü kez saldırı düzenledi. Köprü üzerinden gerçekleşen tren seferleri durduruldu.

Ukrayna, gece saatlerinde Kerç (Kırım) Köprüsü'ne saldırı gerçekleştirdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda kimsenin yaralanmadığı, uzmanların köprüdeki hasarı değerlendirdiği ifade edildi. Köprünün demiryolu hattındaki tren seferlerinin askıya alındığı aktarıldı.

19 kilometre uzunluğundaki köprü, Putin'in 2018'de açılışını yaptığı ve Rusya'nın Karadeniz Filosu'na da ev sahipliği yapan Kırım Yarımadası'na olan bağlılığının sembolü niteliğindeki bir proje olarak biliniyor. Ukrayna ise Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden 8 yıl sonra inşa ettiği köprüyü "işgalin simgesi" olarak nitelendiriyor.

Üst üste iki gün vurmuştu

Ukrayna bu hafta köprüye ilk olarak pazartesi günü saldırı düzenlemiş, saldırı küçük çaplı hasara yol açmıştı. Ukrayna ordusu salı günü ise insansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırıda köprünün yol bölümünü imha ederek kemerin denize çökmesine ve büyük bir boşluk oluşmasına yol açmıştı.

Son saldırı, köprüye bu hafta gerçekleştirilen 3'üncü saldırı oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı