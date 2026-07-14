Haberler

Ukrayna, Azak Denizi'nde 11 Rus gemisini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 11 geminin vurulduğunu, son 9 günde ise toplam 116 geminin hedef alındığını açıkladı. Operasyonun amacı Rusya'nın gölge filosuna zarar vermek ve Kırım'a yakıt sevkiyatını sınırlandırmak.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 11 geminin vurulduğunu açıklayarak, hedef alınan gemiler arasında beş tanker, beş yük gemisi ve bir römorkör bulunduğunu belirtti.

Ukrayna, Azak Denizi'nde Rus ticari deniz taşımacılığına yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Azak Denizi'nde 11 Rus gemisinin hedef alındığını bildirdi. Magyar kod adlı Brovdi, hedef alınan gemiler arasında beş tanker, beş yük gemisi ve bir römorkör bulunduğunu aktardı. Operasyonun amacının Rusya'nın gölge filosuna zarar vermek ve Moskova'nın kontrolündeki Kırım'a yakıt sevkiyatını sınırlandırmak olduğunu söyleyen Brovdi, "Rusya'nın gölge filosu zayıflıyor, ancak bir tür olarak tamamen ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Robert Brovdi ayrıca son 9 gün içinde Azak Denizi'nde Rus deniz taşımacılığını hedef alan operasyonlarda 116 gemiyi vurduklarını öne sürdü. Rus komutan, "Çalışmaya devam, yapılacak iş çok. Moskova düşecek. Kırım'ı yeniden ayağa kaldıracak ve yeniden inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Rusya Tarım Bakanlığı, saldırıların ardından deniz taşımacılığı için alternatif güzergahlar üzerinde çalışıldığını bildirdi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Sertaç Şanlı, Fenerbahçe'ye geri döndü

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Fenerbahçe'ye geri döndü
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti
Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı

Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi
Fenerbahçe taraftarını Greenwood transferinde tedirgin eden görüntü

Bitti denen transfer iptal mi? Oyuncuyu almadan uçağa bindiler
İnan: O gece Ankara’daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor.

İnan: Bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik.
Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı

Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı