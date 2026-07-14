Ukrayna, Azak Denizi'nde 11 Rus gemisini vurdu

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 11 geminin vurulduğunu açıklayarak, hedef alınan gemiler arasında beş tanker, beş yük gemisi ve bir römorkör bulunduğunu belirtti.

Ukrayna, Azak Denizi'nde Rus ticari deniz taşımacılığına yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Azak Denizi'nde 11 Rus gemisinin hedef alındığını bildirdi. Magyar kod adlı Brovdi, hedef alınan gemiler arasında beş tanker, beş yük gemisi ve bir römorkör bulunduğunu aktardı. Operasyonun amacının Rusya'nın gölge filosuna zarar vermek ve Moskova'nın kontrolündeki Kırım'a yakıt sevkiyatını sınırlandırmak olduğunu söyleyen Brovdi, "Rusya'nın gölge filosu zayıflıyor, ancak bir tür olarak tamamen ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.

Robert Brovdi ayrıca son 9 gün içinde Azak Denizi'nde Rus deniz taşımacılığını hedef alan operasyonlarda 116 gemiyi vurduklarını öne sürdü. Rus komutan, "Çalışmaya devam, yapılacak iş çok. Moskova düşecek. Kırım'ı yeniden ayağa kaldıracak ve yeniden inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Rusya Tarım Bakanlığı, saldırıların ardından deniz taşımacılığı için alternatif güzergahlar üzerinde çalışıldığını bildirdi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı