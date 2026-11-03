Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

UKMTO, Umman'ın Lima bölgesi açıklarında ticari gemiye şüpheli saldırıyı bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKMTO, Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 16,5 kilometre kuzeydoğusunda ticari geminin şüpheli saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırıda tanımlanamayan mühimmat geminin sağ tarafında delik açtı; gemi ve mürettebat güvende, çevresel etki yok, gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Lima bölgesinin yaklaşık 16,5 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir ticari geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın güney kıyısında yer alan Umman'ın Lima bölgesi açıklarında seyreden bir ticari gemi şüpheli bir saldırıya hedef oldu. UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırının gemi kaptanı tarafından bildirildiği aktarıldı. Tanımlanamayan bir mühimmatın isabet etmesi sonucu geminin sağ tarafında bir delik açıldığı kaydedilirken, "Gemi ve mürettebatın güvende olduğu, olay nedeniyle herhangi bir çevresel etki gözlenmediği bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bölgeden geçiş yapan tüm gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu derhal UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapadokya'da peribacalarının iş makineleriyle yıkılmasına tepki: İnsanlığın ortak mirasının kıyımı

Milyon yıllık peribacalarına iş makinesi! Görüntüler tepki çekti
Ankara'da diplomatik tarihe geçti! Pakistan'ın ilk kadın büyükelçisi göreve başladı

Ankara'da göreve başlayan büyükelçi tarihe geçti!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı

TFF Başkanı açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Roma, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'ın yıldızına servet! Kesenin ağzını açtılar
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme

Mbappe'nin Arda Güler'e tepkisi kameralara yansıdı
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar

Duyan Osmaniye'ye koştu: Bahçeli ailesini yalnız bırakmadılar
64 kişiye mezar olan Proton Apartmanı davasında karar! Müteahhide 'indirimli' 13 yıl 4 ay hapis

64 canın mezarı! Müteahhide "indirimli" ceza