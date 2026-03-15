Üçüncü kattan düşen yaşlı adam öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşadığı 3'üncü katın balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Suat Sarı Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın 3. katında yaşayan M.Ç. (83), balkondan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından M.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı