Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
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Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın müşteri, çay ocağında sipariş ettiği tosta kendi saçını koyarak şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının saçını koparıp tosta yerleştirdiği anlar ortaya çıktı. İşletmeci, kadının hesabı ödememek için bu yola başvurduğunu iddia etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çay ocağında bir kadın müşteri, saçını koparıp tostun içine yerleştirdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kentin en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEYİNCE...

İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı. Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı.

İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqzmgzn4kx4:

bu da reklam değilse ürün yerleştirmedir esnaf da iyi alıştı haberlere çıkmaya reklamın iyisi kötüsü yoktur

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