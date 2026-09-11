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Üç araca çarpan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

Üç araca çarpan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu
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Kastamonu’da kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra halindeki motosiklet ile araca çarpan otomobil sonra takla attı.

Kastamonu'da kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra halindeki motosiklet ile araca çarpan otomobil sonra takla attı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'da Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 HA 650 plakalı Fiat marka otomobil, kavşakta yola çıkan ve 37 ER 321 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 55 HA 650 plakalı otomobil, park halindeki motosiklet ile cipe çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Kazada yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Kaza sebebiyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışını normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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