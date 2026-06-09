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Tuzluca-Iğdır karayolunda otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Tuzluca-Iğdır karayolunda otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Tuzluca-Iğdır karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzluca-Iğdır karayolunda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tuzluca-Iğdır karayolu, Cincavat Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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