Tuzla'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tuzla'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tuzla' da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Tuzla'da Orhanlı Mahallesi, Dostane Sokak üzerindeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler, ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.