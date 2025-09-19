Haberler

Tuzla'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Eskişehir'de Yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir evden çalındığı belirlenen 2 milyon liralık ziynet eşyası, kirli bebek bezinin içine saklanarak taşıyan iki kadın Eskişehir'de polis tarafından yakalandı. Eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir evden çaldıkları 2 milyon liralık değerindeki ziynet eşyasını, kirli bebek bezinin içine saklayan 2 şüpheli kadın Eskişehir'de yakalandı.

Tuzla ilçesinde gerçekleşen evden hırsızlık olayının şüphelilerinin Eskişehir'e geleceği yönündeki bilgilere istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Şüpheli şahıslar Eskişehir girişinde yolculuk yaptıkları araç içerisinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçta yapılan aramada, hırsızlığa konu olan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları, kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.

Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
