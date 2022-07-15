Tuzla'da hatalı dönüş yapan sürücü, otomobile çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da hatalı dönüş yaptığı iddia edilen sürücü, seyir halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla Aydıntepe sahil bulvarında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Daihatsu markalı 34 ZMA 831 plakalı Melika Serener yönetimindeki araç, karşı yönden gelip hatalı dönüş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek seyir halinde olan Fıat marka 34 EHT 648 plakalı Murat Yiğit hakimiyetindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Melika Serener ile Murat Yiğit hakimiyetindeki otomobilin içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken olay yeri kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Kadın sürücü, ters şeritten girip yasak yerden u dönüşü yaptı"

Kazaya karışan araç sürücüsü Murat Yiğit, "Pendik tarafından doğru ana caddeden geliyordum. Kadın sürücü, ters şeritten yasak yerden u dönüşü yaptı. 50- 60 km hız ile gidiyordum, kaçamadım. En sağa doğru gidiyordum, vurdu. Bizim araç pert oldu" dedi.