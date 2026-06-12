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Tuzla'da korkutan çatı yangını

Tuzla'da korkutan çatı yangını
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Tuzla'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iki binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Tuzla'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Belen Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bitişikte bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Reşit Çiftçi, dumanları fark etmelerinin ardından arkadaşlarıyla birlikte aşağı indiklerini belirterek, içeride bulunan kedileri kurtardıklarını ve bina önündeki araçları güvenli alana çektiklerini söyledi. Çiftçi ayrıca itfaiye ekiplerine müdahale sırasında yardımcı olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Serhat Elikırık ise yangını fark eder etmez itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, içeride kimsenin bulunmadığını, iki kedinin kurtarıldığını ve alevlerin çevredeki çatılara sıçrama riskinin ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde önlendiğini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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