Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tutuklu Ömer Sarıgül, İstanbul Adalet Sarayı'na ek ifade için getirilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgül soruşturmasında tutuklu Ömer Sarıgül'ün, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi. Aklama soruşturmasında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün ağabeyi Emir Sarıgül etkin pişmanlıkla ek ifade verip konutu terk etmeme kontrolüyle tahliye edilmişti.

Sarıgül soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ömer Sarıgül'ün, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade vereceği öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ek ifade verecek. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu22

Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı

Ünlü psikologdan tepki çeken paylaşım! Bakanlık anında düğmeye bastı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası17

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronuyla ilgili şoke eden gerçek