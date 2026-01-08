Meriç Nehri'nde kanlı hesaplaşma: Göçmen kaçakçıları silaha sarıldı

Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri hattında yaşandığı öne sürülen silahlı çatışma, sınır hattını alarma geçirdi. Karın bölgesinden vurulan bir göçmen ağır yaralanırken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Edirne'nin karşı kıyısında yer alan Yunanistan'a bağlı Bosnaköy (Nea Vissa) bölgesinde meydana gelen olay, Meriç hattında tansiyonu yükseltti. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs, silahla vurulmuş halde bulunarak acil koduyla Didymoteicho (Dimetoka) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede alarm verildi

Ağır yaralı yabancının hastaneye nakli sırasında yaşanan acil durum, Didymoteicho Hastanesi'nin sağlık ve hemşirelik personelini olağanüstü şartlarda müdahaleye zorladı. Hastane genelinde alarm durumuna geçilirken, tüm ekipler seferber edildi.

Kurşunlar nehir kenarında

Yapılan ilk incelemelerde yaralının karın bölgesinden silahla vurulduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan şahıs, zaman kaybedilmeden acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun gözetim altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçakçı şebekeleri arasındaki hesaplaşma

Resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik kaynakları olayın insan kaçakçılığı şebekeleri arasındaki bir hesaplaşmadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Meriç Nehri çevresinde faaliyet gösteren kaçakçı grupların son dönemde artan hareketliliği dikkat çekiyor.

Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı

Yunan polisi, silahlı saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini ve kullanılan silahın türünü belirlemek amacıyla bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma çok yönlü sürdürülürken, yaralının bilincinin açılması halinde ifadesine başvurulacağı bildirildi. Olayın ardından Meriç Nehri boyunca güvenlik önlemleri artırıldı. - ATİNA