Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu
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Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, kendisine haber alınamayınca evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu. Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri olarak biliniyordu.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, evinde ölü bulundu. Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri olarak biliniyordu.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e 36 saattir ulaşamayan arkadaşları harekete geçti. İstanbul Bakırköy'de oturduğu eve giden arkadaşları site görevlisi tarafından içeri alınmadı.

EKİPLER EVE GİRDİ

Telefonu kapalı olan ve site güvenliği tarafından da aranan Esen Gök, çağrılara cevap vermedi. Hayatından endişe eden arkadaşları olayı polise haber verdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

ÖLÜ BULUNDU

İçeri giren polis ekipleri. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde kendini asarak intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN YARIŞ SPİKERİYDİ

Esen Gök 2019'daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu'nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu. Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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