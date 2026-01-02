Haberler

MSB, Van'da yürütülen operasyonlarda 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının Van hudut hattında yaptığı arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), bağlı Hudut Kartallarının Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, sınır hatlarında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Sınır hatlarında görev yapan TSK'ya bağlı Hudut Kartalları, Van hudut hattında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde 50 kilogram 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı. - ANKARA

