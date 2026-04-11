Antalya Valisi Hulusi Şahin: 'Polis teşkilatımız istikbale olan güvenimizdir'

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Antalya'da kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan Vali Şahin, "İyi ki varsınız. Gelecek sizindir, gelecek Türk milletinindir" dedi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polis Korosu ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Halita Grubu tarafından konser programı düzenlendi. Vali Hulusi Şahin, program kapsamında ilk olarak emniyet teşkilatı mensupları tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisini gezdi. Ardından Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pasta kesildi.

"Polis teşkilatımız her şeyin en güzeline layık"

Programda yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Hulusi Şahin, "Bugün 10 Nisan Polis Günü. Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünü kutluyoruz. Polis teşkilatımız her bir ferdinin hamuru memleket sevgisiyle yoğrulmuş bir kanun ordusu. Yeri geldiğinde aylarca hazırlık yapan teröristi olduğu yerde etkisiz hale getiriyor, yeri geldiğinde de en güzel vatan ezgilerini burada terennüm ediyor. İşte Türk Polisi! Bu vatan evlatları her şeyin en güzeline layık. Onların her birini gördüğüm zaman bu memleketin istikbaline olan güvenimi bir kere daha tazeliyorum. İyi ki varsınız. Gelecek sizindir, gelecek Türk milletinindir" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından programın hazırlanmasında emeği geçenlere Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Programa Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Vali Yardımcıları Hulusi Arat ve Salih Yüce, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve emniyet teşkilatı personeli katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı