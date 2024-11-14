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Türk Bayrağı Astığı Kamyonetle Göçmen Taşıyan Şahıs Yakalandı

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Hatay'da Türk bayrağı astığı kamyonetiyle insan kaçırmaya çalışan bir şahıs, 13 göçmenle birlikte polisten kaçamayarak yakalandı. 4 insan taciri tutuklandı.

Türk bayrağı astığı kamyonetiyle göçmen taşıyan şahıs polisten kaçamadı

HATAY - Hatay'da önüne Türk bayrağı astığı kamyonetiyle insan kaçıran şahıs, aracının kasasındaki göçmenlerle birlikte yakalandı. Ekiplerin çalışmalarını neticesinde 13 göçmen yakalanırken, 4 insan taciri mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde; 7 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan araçlar içerisinde Türkiye'de geçerli ikamet izni olmadığı tespit edilen toplam 13 yabancı uyruklu göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelileri F.U., C.O., H.İ.Y. ile C.U. yakalanarak gözaltına alındı, 4 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. Göçmen şahıslar ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. Şahsın göçmen taşıdığı aracının önüne Türk bayrağı asmasıysa dikkat çekti.

Türk Bayrağı Astığı Kamyonetle Göçmen Taşıyan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa
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