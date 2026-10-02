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Tunceli Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaş hayvanın telef olmasına yol açtı

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Tunceli Mazgirt'te ahır yangını 200 küçükbaş hayvanın telef olmasına yol açtı
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında büyük maddi zarar oluşurken, hayvan yetiştiricisi ve ailesi büyük üzüntü yaşadı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tunceli'de bir ahırda çıkan yangında 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Yangın, Mazgirt ilçesine bağlı Görcan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Zülfü Keskin'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında ahırda bulunan 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın nedeniyle büyük maddi zarar meydana gelirken, Keskin ailesi yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ahırda inceleme yaptığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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