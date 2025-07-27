Tunceli'de Yüz Tanıma Teknolojisiyle İki Aranan Şahıs Yakalandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde CANDAR ve yüz tanıma destekli yaka kamerası sayesinde aranan 2 şahıs yakalandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen Munzur Festivalleri kapsamında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen güvenlik uygulamasında, yüz tanıma teknolojisi ve CANDAR sistemine entegre yaka kameraları sayesinde iki aranan şahıs yakalandı. Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Beydamı Köyü mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrol noktası faaliyeti sırasında yapılan kontrollerde, 23 HK 241 plakalı araç içerisinde bulunan C.B.K. isimli şahsın, 'Tehdit' suçundan aranmakta olduğu tespit edildi. Şahıs, CANDAR ve yüz tanımalı yaka kamerası sistemi sayesinde kimlik eşleştirmesiyle fark edilerek olay yerinde yakalandı.

Aynı noktada yapılan ikinci kontrolde ise 06 MOM 68 plakalı araç içerisinde bulunan N.K.T. isimli şahsın, 'Kasten Yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayda da teknolojik sistemlerin etkin kullanımı, aranan şahısların kısa sürede tespit edilerek adli makamlara teslim edilmesini sağladı. - TUNCELİ