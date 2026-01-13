Haberler

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de yaklaşık 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara neden olurken, resmi ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli'de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden olurken, ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli genelinde yaklaşık 10 gündür aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı