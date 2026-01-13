Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu
Tunceli genelinde yaklaşık 10 gündür aralıksız etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ