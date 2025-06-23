Tunceli'de Yangın Köye Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

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Tunceli'de Yangın Köye Sıçramadan Kontrol Altına Alındı
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Tunceli'de gübrenin tutuşmasıyla başlayan yangın, köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde köye sıçramadan kontrol altına alındı. Orman işletme ekipleri ve jandarmanın da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Tunceli'de yangın köye sıçramadan engellendi

TUNCELİ - Tunceli'de gübrenin tutuşmasıyla başlayan yangın, köylülerin erken müdahalesiyle köye sıçramadan kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü, gönüllüler ve jandarmanın da katıldığı çalışmayla yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Tunceli merkeze bağlı Başakçı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gübrenin döküldüğü alanda başlayan yangını gören köylüler bir yandan müdahaleye başlarken öbür yandan orman işletme ekiplerine haber verdi. Köylülerin yanı sıra orman işletme müdürlüğü, jandarma ve gönüllülerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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