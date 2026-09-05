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Hozat'ta Kuru Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Hozat'ta Kuru Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çağlarca köyünde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldüğü bildirildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Hozat ilçesine bağlı Çağlarca köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması üzerine yangını fark eden köylüler ile itfaiye ekipleri bölgeye müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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