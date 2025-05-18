Tunceli'de Munzur Nehri'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Tunceli'de Munzur Nehri'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Ovacık ilçesinde yüzmek için Munzur Nehri'ne giren H.B., güçlü akıntıya kapılarak mahsur kaldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Tunceli'de Munzur Nehri'ne yüzmek için giren ve mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı.

Olay, Ovacık ilçesi Aşağıtorunoba köyü Gelincik Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Van'dan gezi amaçlı ilçeye gelen H.B., yüzmek için Munzur Nehri'ne girdi. Güçlü akıntıya kapılan şahıs, taşlara tutunarak hayatta kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, şahsı bulunduğu noktadan kurtardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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