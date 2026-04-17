Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş, toplamda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kapsamında 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan son şüpheliler Mustafa Türkay Sonel ve Ş.E. de adliyeye sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

