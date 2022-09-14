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Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahsa 253 bin lira ceza

3. Sayfa Haberleri

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa, 253 bin 270 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma personellerinin katılımı yapılan çalışmada nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 1 adet dişi yaban keçisinin avlanıldı tespit edildi.

Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahsa 253 bin lira ceza

253 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından yakalanan şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 253 bin 270 lira para cezası uygulandı. Aynı zamanda avda kullanılan 1 adet yarı otomatik yivsiz av tüfeğine el konulduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli 3. Sayfa Haberler

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