Tuğla yükü traktör devrildi: 1 ölü Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza; Endikpınar köyünde meydana geldi. Hakkı Sakınmaz (60) idaresindeki tuğla yüklü traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Sakınmaz'ı kurtarmak için bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altından çıkartılan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erbaa Tokat 3. Sayfa Haberler

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