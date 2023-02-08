TSK'ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan arama kurtarma köpeklerinin deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( Tsk ) görev yapan arama kurtarma köpeklerinin deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TSK İnsani Yardım Tugayımızda görevli personelimiz can dostumuz ile Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için görev yapıyor" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa