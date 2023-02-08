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TSK'ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor

3. Sayfa Haberleri

TSK'ya ait arama kurtarma köpekleri enkaz çalışmalarında görev alıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan arama kurtarma köpeklerinin deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( Tsk ) görev yapan arama kurtarma köpeklerinin deprem bölgesinde enkaz çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TSK İnsani Yardım Tugayımızda görevli personelimiz can dostumuz ile Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için görev yapıyor" denildi. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Malatya TSK 3. Sayfa Haberler

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