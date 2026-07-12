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ABD Senatörü Graham hayatını kaybetti

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ABD Senatosu'nda beşinci dönem için yarışan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında kısa ve ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

ABD Senatosu'nda beşinci dönem için yarışan, Başkan Donald Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, "kısa ve ani bir hastalık" sonrası yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen bir ismi kaybetti. Senatoda beşinci dönem için yarışan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Graham'in Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; senatör, "kısa ve ani bir hastalığın" ardından akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Açıklamada, "Senatör Graham'ın ailesi bu dönemde dualarınızı bekliyor ve son derece zorlu bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İran konusunda sertlik yanlısı politikaları savunmuştu

Graham, 2002 yılında ABD Senatosu'na seçilmişti. Trump'a yakın isimlerden biri olan Graham, İran konusunda uzun süredir sertlik yanlısı politikaları savunan bir isimdi. Graham, Trump'ın geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı kararını da olumlu karşılamış ve birkaç ay önce başlayan son çatışmayı da savunmuştu. Özellikle İran ve Rusya olmak üzere dış politika alanında ABD Başkanına danışmanlık yapan Graham, cuma günü Trump yönetimiyle Rusya yaptırımları paketinin ilerletilmesi konusunda bir anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Cumhuriyetçi senatör ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yaptığı 1990'lı yıllarda, İran'ı izole etmeyi ve ülkenin füze ile nükleer programlarını sınırlandırmayı amaçlayan politikaları desteklemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
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