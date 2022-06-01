Tren yolu korkuluklarını çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde, tren yolu kenarında bulunan demir korkulukları çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hırsızlık olaylarının aydınlatılması çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Menemen ilçesi Hatundere Mahallesinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait olan 28 adet demir korkuluğun panelleriyle birlikte çalındığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesinde harekete geçen Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olayını H.B., H.A. ve F.K.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Adresleri belirlenen şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa