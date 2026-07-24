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Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Beyşehir'e bağlı Sevindik Mahallesi yakınlarında, traktörün yoldaki çukur nedeniyle sarsılması sonucu dengesini kaybeden 71 yaşındaki Şerife Gök, traktörün tekerlekleri altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gök, Sevindik Mahallesi'nde toprağa verilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Beyşehir'e bağlı Sevindik Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki traktörün yoldaki çukur nedeniyle sarsılmasıyla sürücünün eşi Şerife Gök (71), dengesini kaybederek yere düştü. Aracın tekerlekleri altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi Sevindik Mahallesi'nde defnedilirken jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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