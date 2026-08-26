Korkuteli'de traktör kazası: 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Avdan Mahallesi'nde H.E. (34) yönetimindeki 16 ACB 29 plakalı tır, Ramazan Çeltik (71) yönetimindeki 07 RM 089 plakalı traktörün römork kısmına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ramazan Çeltik hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü Çeltik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı