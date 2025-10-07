Traktör Kazasında 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarlaya traktörle giden şahsın traktörü kaza yaparak takla attı. Traktörün altında kalan 24 yaşındaki vatandaş vefat etti.

Dursunbey'in Hopanlar kırsal mahallesinden tarlaya traktörle giden Mustafa Çiçek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kullandığı traktör ters dönerek, kaza yaptı. Ters dönen traktörün altında kalan Mustafa Çiçek hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinden traktör altında kalan Mustafa Çiçek'in cansız bedeni çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR