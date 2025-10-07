Haberler

Traktör Kazasında 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktör sürücüsü Mustafa Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün takla atmasına neden oldu. Kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tarlaya traktörle giden şahsın traktörü kaza yaparak takla attı. Traktörün altında kalan 24 yaşındaki vatandaş vefat etti.

Dursunbey'in Hopanlar kırsal mahallesinden tarlaya traktörle giden Mustafa Çiçek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kullandığı traktör ters dönerek, kaza yaptı. Ters dönen traktörün altında kalan Mustafa Çiçek hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinden traktör altında kalan Mustafa Çiçek'in cansız bedeni çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

