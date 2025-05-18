Trafoyu Onarmaya Çalışırken Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti

Trafoyu Onarmaya Çalışırken Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik trafosunu onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Uçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafoyu onarmak isterken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik trafosunu onarmak isterken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafodaki arızayı onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler tarafında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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