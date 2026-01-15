Haberler

Servis sürücüsü trafikte sinirlendi, kafa atarak taksinin camını kırdı
Esenyurt'ta N.D. isimli servis sürücüsü, trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından sürücü N.D, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Sürücüye karayolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak, yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması maddelerinden toplam 2 bin 492 TL para cezası kesildi. Sürücü N.D., daha sonra hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
