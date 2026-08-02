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Trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu Yenice mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün Hakan Sevinç (22) olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hakan Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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