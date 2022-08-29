Trafik kazasında hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualarla uğurlandı 3. Sayfa Haberleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aynı kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Pazar günü Bursa'ya seyahati esnasında yoldan çıkan tur otobüsünde yaşamını yitiren Kemal Girgin, Fatih Kalemiş, Şule Dağdelen ve Nazan Kaytan Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan toplu cenaze namazı sonrası Tavşanlı asri mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik, trafik kazasında yaralananlar, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı dolayısıyla şehir merkezi trafiğe kapatıldı. Araç şoförü Kenan Yiğit ise Kütahya'da kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Meydanı Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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