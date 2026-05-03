Trafik bilinci için tek yürek: Erzurum Emniyeti Havuzbaşı'ndaydı

Erzurum'da Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelerek trafik kurallarının hayati önemine dikkat çekti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, trafik bilincini artırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapıldı. Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve kuralların can güvenliği üzerindeki etkisi vurgulandı.

Müdür Karaburun'dan trafik kuralları vurgusu

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymanın sadece bir zorunluluk değil, hayata tutunmanın anahtarı olduğunu hatırlattı. Karaburun, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve yaya önceliği konularında hassasiyet gösterilmesini istedi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Havuzbaşı Meydanı'nda kurulan standlarda emniyet personeli tarafından trafik ekipmanları tanıtılırken, çocuklar için de eğitici görseller ve küçük hediyelerle trafik bilinci aşılandı. Vatandaşlar, emniyet teşkilatının bu tür etkinliklerle sahada olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bilgilendirmeler için polislere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
