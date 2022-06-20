Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti. Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti. Trafiği kapatanları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşın 'hakkımı helal etmiyorum' demesi dikkat çekti. Olay, İnegöl ilçesi Bursa-Eskişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan kişiler şehirlerarası yolu keserek halay çektiler. Diğer sürücülerin kornalarına aldırış etmeden oynadılar. Trafikteki sürücü yolu kesen düğüncülere 'hakkımı helal etmiyorum' diyerek tepki gösterdi. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.