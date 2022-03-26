Kayanın kağıt gibi ezdiği araçta can veren 4 kişi, torunlarının nişanından dönüyormuş

Tonya ilçesinin Karaağaçlı mahallesinde Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72) hayatını kaybetti.

CESETLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TORUNLARININ NİŞANINDAN DÖNÜYORLARDI

Kağıt gibi ezilen kamyonet olay yerinden kaldırılırken Rahmi Yüksel ve Recep Uzuner'inin dünür oldukları ve Akçaabat ilçesindeki torunlarının nişanından Tonya ilçesine döndükleri öğrenildi.