Trabzon'da seyir halindeki tüp kamyonunda korkutan patlama

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir tüp kamyonunun kasasındaki tüpün patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Sürmene ilçe merkezinde bugün seyir halindeki bir tüp kamyonunun kasasında bulunan tüplerden biri büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle çevreye savrulan tüp parçaları, o sırada yan şeritte ilerleyen bir otobüsün üstüne düştü.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, patlama nedeniyle hem tüp kamyonunda hem de otobüste maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntüler, görenleri adeta şoke etti. Olası bir facianın kıl payı atlatıldığı olayda, patlamanın daha şiddetli olması halinde çok daha ağır sonuçlar yaşanabileceği ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar özellikle tehlikeli madde taşıyan araçların denetimlerinin artırılmasını istedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
