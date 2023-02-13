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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti,1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fındıklı mahallesinde sabah saatlerinde Kamil Kefelioğlu yönetimindeki 61 BD 733 plakalı araç Arsin-Yanbolu istikametine giderken kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak yuvarlandı. Yaşanan kaza sonucunda Kamil Kefelioğlu ve kızı hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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