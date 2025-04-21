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Trabzon'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şalpazarı ilçesinde meydana gelen kazada, görüş mesafesinin sıfıra inmesine neden olan sis sonucu bir araç uçuruma yuvarlandı. Araçtaki mahalle muhtarı ve akrabası hayatını kaybetti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki düğünden Güdün mahallesine dönen mahalle muhtarı Mustafa Diner (63) yönetimindeki Citroen marka 61 HJ 730 plakalı araç, bölgede etkili olan sisten ötürü görüş mesafesinin yok olması ile evlerinin yakınında uçuruma yuvarlandı. Kazada Mustafa Diner ile aynı araçta bulunan akrabası Mehmet Diner (71) olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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