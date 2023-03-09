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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçe merkezinde eski Sürmene Köprüsü yakınlarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ikiz kardeş oldukları belirtilen Fatma ve Fadime Küçük (43) yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın kendilerine çarpması sonucu ağır yaralandılar. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Fadime Küçük ise Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon Sürmene Araklı 3. Sayfa Haberler

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