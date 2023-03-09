Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçe merkezinde eski Sürmene Köprüsü yakınlarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ikiz kardeş oldukları belirtilen Fatma ve Fadime Küçük (43) yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın kendilerine çarpması sonucu ağır yaralandılar. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Fadime Küçük ise Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON