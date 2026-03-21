Trabzon'da 2 ayrı trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ve Araklı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Ortahisar’da yaşanan kazada motosiklet sürücüsü, yaya olan 76 yaşındaki Hasan İleli'ye çarptı. Araklı'daki kazada ise bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesi Vatan Computer önünde bir motosiklet sürücüsünün yolda yürüyen 76 yaşındaki Hasan İleli'ye çarpması sonucu yaşlı şahıs ağır yaralandı. İleli kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Araklı ilçesi Karadere Yolunda meydanageldi. Değirmencik ile Hasköy mahallelerini birbirine bağlayan köprü mevkiinde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında stabilize yola giren 61 ACA 784 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Bünyamin D. ve araçda bulunan ailesinden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
