Trabzon'da Kaybolan Metin Uzun'un Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'da Kaybolan Metin Uzun'un Cansız Bedeni Bulundu
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Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilce mahallesinde kaybolan 65 yaşındaki Metin Uzun'un cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu. Uzun, 10 gün önce evinden çıkarak geri dönmemişti.

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilce mahallesinde 10 gün önce kaybolan Metin Uzun isimli şahsın cansız bedeni fındık bahçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yeşilçe mahallesinde yaşayan Metin Uzun (65), 22 Temmuz günü gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Metin Uzun'u arama çalışmaları 10 gündür sürerken, ileri derecede böbrek rahatsızlığı ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzun'un cansız bedeni Yeşilce Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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