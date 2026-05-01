Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine uçtu: 1 ölü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kamyonetin yoldan çıkarak fındık bahçesine uçması sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Veysel Başkan'ın (60) kullandığı 61 AR 581 plakalı kamyonet, Beşikdağ-Bayırmahalle yolunda bilinmeyen bir nedenden dolayı fındık bahçesine uçtu. Sabah saatlerinde bahçelerde çalışan mahalle sakinlerinin gürültülü sesi duymalarının ardından kaza yerine ulaşan görgü tanıkları 112'yi aradı. Ardından kurtarma ekibi kaza yerine ulaşırken, Veysel Başkan'ın araçtan 50 metre ileride cansız bedenine ulaşıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı