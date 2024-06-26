Trabzon'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Kadına Patika Yolda Müdahale

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı kadını sedye üzerinde ambulansa taşıyan sağlık ekipleri, hastaya patika yolda müdahale etmek zorunda kaldı.

Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Aysel Dereli (70), dün öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen sağlık ekipleri, sedye yardımıyla yaşlı kadını ambulansa taşımak istedi. Araç yolu olmadığı için sedye yardımıyla ambulansa taşınmak istenilen yaşlı kadın için uzun uğraşlar verildi. Zaman zaman mola vererek yaşlı kadını taşımakta zorluk çeken sağlık ekipleri, hastaya patika yolda müdahale etmek zorunda kaldı. Yöre sakinleri yaklaşık 10 hanenin yaşadığı bölgede engelli çocuklar da bulunduğu için araç yolunun olmamasına tepki gösterirken, yaşlı kadın çevredeki vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi. - TRABZON